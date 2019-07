“Questo ventaglio lo ricevo con piacere ma con grande amarezza, voglio capire che cosa si deve fare per evitare che la liberta’ di stampa significhi liberta’ di offesa: cosa che mi addolora. E se io oggi non posso essere sereno e’ perche’ sono condizionato da un giornale che scrive falsita'”. Cosi’ il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’ che in apertura della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, ha mostrato un titolo de ‘la Repubblica’ e uno stralcio di un articolo sempre del quotidiano e che suo avviso sono diffamatori. Micciche’ ha annunciato di avere firmato la querela per diffamazione nei confronti del quotidiano. “Sono avvilito da questo tipo di giornalismo. La calunnia e’ un venticello ha cantato Edoardo Bennato ieri sera a Palermo, e’ cosi’. Come ci possiamo difendere? Vorrei incontravi uno a uno. Non rubiamo, non facciamo niente di negativo, lavoriamo per i cittadini, ma perche’ devo ricevere questo ventaglio? Devo accettare un regalo che mi viene fatto da qualcuno che ogni giorno tenta di screditarmi? Sono molto stanco, sono dispiaciuto, chi mi sta vicino se ne accorge che mi viene il mal di stomaco. Credo di non meritarlo io e questa Assemblea che sta facendo di tutto per cercare di apparire meglio di una volta”. (ANSA)