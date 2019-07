CAMPOFRANCO. Interventi di manutenzioni e miglioramenti al cimitero comunale. E’ quanto ha annunciato il sindaco Rino Pitanza a proposito del cimitero comunale. Si tratta – ha spiegato il primo cittadino – di piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione ordinaria al cimitero comunale che vedrà la struttura soggetta ad interventi migliorativi in materia di decoro ambientale, sollevatore per tumulazioni salme e abbattimento di barriere architettoniche. <Qualche settimana fa – ha spiegato Pitanza – il porta feretri è stato rimesso a nuovo con l’intervento “in house” da parte dei dipendenti contrattisti che si sono calati nei panni di pittori, mentre è stato collocato un contenitore di acqua che va ad aumentare la dotazione idrica della struttura per servire sia l’interno del cimitero che le essenze arboree presenti nella zona>. Tutti interventi destinati a migliorare anche la funzionalità del cimitero oltre che il suo decoro.