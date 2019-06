Venerdì 14 giugno alle 19,30 il parroco di San Pietro, Don Rino dello Spedale Alongi, festeggerà, con qualche giorno di anticipo, il decimo anniversario dalla sua ordinazione sacerdotale.

Un evento che l’energico, estroverso, erudito e solare parroco ha scelto di celebrare in compagnia di tutta la comunità parrocchiale.

Ignazio d’Antiochia, vescovo nell’antica Roma, sosteneva che “il clero deve essere come l’arpa e le corde nel lodare il Signore e nel lavorare per la sua gloria”. Rispondendo a questo invito il Consiglio Pastorale e l’Università senza età hanno organizzato un intrattenimento musicale intitolato “Sarò l’amore”.

Si tratterà di una grande festa coordinata da Giovanni Virone, animata dagli interventi musicali di Chiara Sferlazza, Giusy Tumminaro, Brenda Piscopo e dalle voci dei cantori di San Pietro dirette da Clara Scarlata.

Per sottolineare l’importanza del ruolo sacerdotale in qualità di missione di vita al servizio di Dio saranno citati brani estratti dalle opere di Jonh Rutter, Gianni Di Stefano, Judith Bond, Angelo Barile, Clemente Rebora, Alda Merini, Maria Malibran, Jean Guitton, José M. Millas, Joseph Ratzinger, Riz Ortolani, Karol Wojtyla, Anonimo manoscritto medievale, Imitazione di Cristo, John Henry Newman, Divo Barsotti e Giuseppe Verdi.

Don Rino ha un ricco “curriculum” in attivo. Attualmente il parroco a San Pietro è anche assistente familiare per la Diocesi di Caltanissetta ma questa è soltanto l’ultima, in ordine cronologico, delle attività assegnategli. Tra queste bisogna ricordare il ruolo di responsabile della parrocchiale giovanile e quello di promotore dell’Università Senza Età.

