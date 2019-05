CALTANISSETTA – Il vicepresidente del Csm David Ermini durante l’incontro di Caltanissetta ha accolto e rilanciato la necessita’ di una Corte d’Appello nissena che abbia il “sostegno di tutte le istituzioni. Deve continuare a vivere. Ma per fare cio’ c’e’ bisogno di quantita’ di personale. Ho ascoltato tanto e obiettivamente su alcune cose poco possiamo fare perche’ di competenza ministeriale. Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi. In una situazione come quella di Caltanissetta dove si rischiano problemi di compatibilita’, si deve puntare su un rafforzamento. A Enna, territorio difficile, non e’ possibile fare lavorare pochissimi magistrati”. Le graduatorie dell’ultimo concorso andranno a esaurimento e nei prossimi anni saranno fatti i concorsi per dirigenti, operatori giudiziari e cancellieri. “Nel settore civile – ha aggiunto Ermini – si nascondono diversi elementi che sfociano nel penale. Non ha senso che due magistrati, come nella procura dei minori di Caltanissetta, possano gestire una gran mole di lavoro”. Le istanze del distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta verranno portate al tavolo paritetico ministeriale avviato per la dotazione organica dei magistrati e riempirla. “Bisogna rendere appetibile questa sede – ha detto Ermini – bisogna creare degli incentivi per chi si appassiona in modo che possa rimanere qualche anno dopo la prima nomina. Possiamo parlare e discutere con il ministero per affrontare queste problematiche”. La presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi ha ricordato che il presidio giudiziario “e’ un contenitore di processi importanti e bisogna dare delle risposte”.