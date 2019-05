“Il viadotto Maddalusa, tra la rampa dello svincolo di collegamento con la statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ e la statale 640 ‘Strada degli Scrittori’ al km 2,773, presenta alcune situazioni di ammaloramento per cui Anas (Gruppo Fs Italiane) ha gia’ previsto degli interventi di manutenzione programmata”. E’ quanto si legge in una nota di Anas in merito al viadotto finito al centro di una interrogazione del senatore Pd Davide Faraone. “In seguito all’avvio delle attivita’ di progettazione per tali interventi, prossime alla conclusione, Anas ha sempre correntemente effettuato le consuete attivita’ ispettive sul viadotto, sia tramite il personale di esercizio che tramite personale Tecnico, come da procedure aziendali sul monitoraggio dei ponti – prosegue la nota -. Dai risultati di tali ispezioni non sono emersi rischi sulla stabilita’ del ponte e pertanto non si e’ ritenuto al momento di disporre alcuna limitazione al transito. Ulteriori studi effettuati in precedenza da un esperto ingegnere strutturista al fine di consentire il passaggio della ‘talpa’ necessaria per lo scavo del tunnel di CALTANISSETTA (del peso di 300 tonnellate), hanno confermato la solidita’ statica del viadotto – ancora la nota -. A tal fine nel 2013 Anas ha autorizzato alcuni interventi di rinforzo della struttura a cura del Contraente generale, la ditta CMC, per consentire il transito delle apparecchiature per lo scavo della galleria, poi regolarmente avvenuto. Successivamente il ponte e’ stato ulteriormente e continuamente monitorato anche attraverso periodici rilievi laser scanner”. Anas, inoltre, precisa che “il Contraente generale ha recentemente presentato un aggiornamento della relazione tecnica di stabilita’ del ponte per far transitare nuovamente la Talpa usata nei lavori della galleria di CALTANISSETTA. Il trasporto della talpa – prosegue la nota – avverra’ alla conclusione degli interventi in programmazione gia’ citati”. E infine nella nota si sottolinea che “essendo in fase conclusiva il progetto dei lavori di ripristino del viadotto Maddalusa, su richiesta di Anas il 16 aprile scorso si e’ svolto un primo incontro tecnico presso il Comune di Agrigento, al quale hanno partecipato i tecnici del Genio civile e della Soprintendenza di Agrigento al fine di acquisire i pareri preliminari utili a definire nel dettaglio la progettazione in corso”.