MUSSOMELI – (Il Comunicato degli Uffici Comunali): “In occasione dei lavori cui in oggetto, si rende necessaria l’interdizione della sosta ai veicoli in alcune strade all’interno del centro abitato, condizioni meteo permettendo, secondo il sotto indicato calendario:

Mercoledì 29 maggio 2019:

1) Via F. De Roberto (scuola Via C. Marchesi)

2) Via Calatafimi

3) Via S. Quasimodo

4) Incrocio Viale Europa – Via S. Quasimodo

5) Via Bellini

6) Viale Peppe Sorce;

Giovedi 30 maggio 2019:

Via Villalba

1) Via Agrigento

2) Via La Rizza

3) Via L. Da Vinci

4) Via Martiri di Belfiore

5) Via Santa Croce

6) Via Caltanissetta

7) Via Palermo

8) Via Madonna del Riparo

per l’esecuzione dei lavori di scarifica e bitumatura, non si esclude la necessità di chiudere al transito veicolare le strade interessate.

Tanto, si informa la cittadinanza, e si confida nella fattiva collaborazione.

Il Comandante della P.M. (Attilio Frangiamore) (Il Sindaco Giuseppe Sebastiano Catania)