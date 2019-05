MUSSOMELI – “Questa mattina – ha informato sul social il sindaco Catania – (Lunedì 27 maggio 2019), in sala giunta, in presenza del sottoscritto, del Vice-Sindaco Francesco Canalella, dell’assessore al ramo Toti Nigrelli, del tecnico della ditta VERGA Impianti, del tecnico comunale Vincenzo Casamassima e del Comandante della Polizia Municipale Attilio Frangiamore si è tenuta una riunione operativa per pianificare il lavoro di sistemazione di alcune strade o tratti di strada del nostro centro urbano.

I lavori inizieranno mercoledi prossimo (29 maggio 2019 fermo restando le condizioni metereologiche) e prevedono la scarificatura e la bitumatura di alcune strade o tratti di strada, secondo il seguente cronoprogramma:

Mercoledì 29 maggio 2019:

1) Via F. De Roberto (scuola Via C. Marchesi)

2) Via Calatafimi

3) Incrocio Viale Europa – Via S. Quasimodo

4) Via Bellini

5) Viale Peppe Sorce

Giovedi 30 maggio 2019:

1) Via Agrigento

2) Via La Rizza

3) Via L. Da Vinci

4) Via Santa Croce

5) Via Caltanissetta

6) Via Palermo

Faccio presente – continua il sindaco Catania – che da un sommario calcolo per la sistemazione di tutte le strade comunali (in base al numero dei chilometri di strade presenti rapportate alla loro larghezza), sarebbe necessario un investimento superiore ai 20 milioni di euro e, pertanto, in base alle somme assegnate e disponibili (100 mila euro) il criterio da noi seguito per realizzare questa prima tornata di lavori prevede l’intervento, esclusivo, in strade urbane e a forte transito di veicoli o in strade urbane vicine a strutture sensibili (scuole, caserme). Non appena approvato il consuntivo 2016 vi sarà una seconda, consistente, tornata di lavori che interesserà il resto della nostra viabilità.

Chiediamo scusa sin da adesso ai nostri cittadini per qualche disagio che potrà verificarsi a partire da mercoledi, giornata di avvio delle scarifiche, ma siamo certi che ne varrà la pena”.