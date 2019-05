MUSSOMELI – Nei giorni 07/08/09/Giugno 2019 presso la palestra Comunale di Mussomeli verrà disputato il ‘’ IV° memorial Vincenzo Ricotta. Vincenzo era un ragazzo umile, gentile, disponibile amava lo sport si occupava anche di sociale ,un esempio per tutti i ragazzi. Ad organizzare l’evento la Scuola calcio Asd Mussomeli, dei mister Torquato, La Mattina, Castiglione, Bortolotto, in collaborazione con l’ente UNAAT del presidente Vincenzo Sorce Callari, e l’Associazione Vivi guidata da Federica Prezioso, nonché dai genitori dei piccoli giocatori referente Mario Gero Taibi. Il Programma prevede giorno 7 Giugno la partita inaugurale con i più piccini, a seguire triangolare di calcio a 5 tra le squadre dei mister della cittadina Manfredonica, l’Associazione Vivi ,è una rappresentativa di genitori e dirigenti. Mentre alle 21 in un noto locale cittadino un momento conviviale con intrattenimento musicale a cura di Elisa Guagenti. Sabato 8 Giugno alle 15 accoglienza delle scuole calcio provenienti oltre dalla provincia di Caltanissetta( Asd Mussomeli e Asd Don Bosco) anche dalla provincia di Palermo(Asd Lercara Friddi) e dalla provincia di Agrigento( Asd Don Bosco Casteltermini), quindi un momento per ricordare la figura di Vincenzo, alle 15.30 inizio dei tornei Alle 19.00 alla presenza delle autorità civili premiazione, terzo tempo con degustazioni prodotti tipici locali, allieterà la serata DJ Giovanni Romito. Lo scopo del memorial è anche sociale infatti verranno raccolti generi alimentari di prima necessità, da destinare alle famiglie bisognose. Il 9 Giugno presso il cimitero Comunale, un momento di preghiera ed omaggio floreale