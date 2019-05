CAMPOFRANCO. Si abbassa il costo della bolletta. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza (nella foto). In una nota il primo cittadino ha rilevato: <Cari concittadini, in questi giorni si sta distribuendo la “bolletta della spazzatura” per il 2019 che rispetto allo scorso anno è in media DIMINUITA dell’11% per le civili abitazioni e DIMINUITA del 28% per gli esercizi commerciali. Un risultato che si è potuto ottenere grazie ad un lavoro fatto INSIEME: agli uffici, agli operatori che si occupano in maniera egregia dello smaltimento e insieme a voi cittadini che avete capito che differenziare è una cosa utile e necessaria. Anche per il 2019 abbiamo mantenuto le agevolazioni presenti nel regolamento: tassa ridotta del 60% in quelle zone in cui il servizio non viene espletato; tassa ridotta del 30% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale; tassa ridotta del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze; tassa ridotta di 2/3 per l’abitazione di proprietà di cittadini pensionati con la residenza all’estero; tassa ridotta fino a € 200,00 per chi adotta un cane ricoverato nel canile; tassa ridotta del 5%, 10%, 15%, 20% 25% in base al peso di differenziata annuale portata direttamente all’isola ecologica; tassa ridotta del 30% per chi conferisce l’umido nelle compostiere. Queste agevolazioni sono state estese, già dallo scorso anno, anche agli esercizi commerciali. Quest’anno il consiglio comunale ha introdotto anche l’agevolazione per quelle famiglie che hanno figli che pagano la tassa della spazzatura nei luoghi di studio universitari>. Il sindaco, proseguendo nella sua analisi, ha rilevato: <E’ doveroso evidenziare che questo Sindaco con la sua amministrazione, in carica da Luglio 2017, si sta trovando a “gestire” anche una serie di situazioni e periodi ARRETRATI, invitando i cittadini ad adempiere al proprio dovere di contribuenti. Lo deve fare il Sindaco ma non solo lui: purtroppo qualcuno, preso dalla cecità sociale e pur di andare a tutti i costi contro il Sindaco, non si accorge di andare contro i cittadini stessi. Ma la quasi totalità di voi cittadini, sono sicuro, lo avete già capito. E per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini alle prese con difficoltà economiche, stiamo elaborando una sorta di “CONDONO” per tutte le tasse comunali non pagate fino al 2017, con le modalità che verranno presto portate a conoscenza, in osservanza alle disposizioni di legge. Un grazie va ai dipendenti comunali e agli operatori che si occupano della materia, spesso non compresi nel loro lavoro, e che mettono in atto tutte quelle iniziative per migliorare il servizio. E’ sotto gli occhi di tutti che Campofranco è un paese più pulito, grazie ad una serie di interventi unitari che stanno consentendo questo risultato e che ci fanno collocare come uno dei paesi più virtuosi d’Italia e d’Europa in materia ambientale. Ma fatemi dire che posiamo fare ancora di più, possiamo differenziare meglio e pagare ancora di meno negli anni a venire. Questo sindaco ha trovato una percentuale di differenziata al 25% circa e dopo meno di due anni è stata portata a quasi il 70% non incorrendo nelle sanzioni regionali che sarebbero gravate sui cittadini. L’invito che rivolgo a tutti è quello di lavorare meglio, impegniamoci INSIEME per avere un ambiente ancora migliore, una differenziata ancora crescente e un RISPARMIO sempre maggiore>.