CALTANISSETTA – Da sabato 1 giugno scatta l’orario estivo per il deposito dei rifiuti indifferenziati negli appositi cassonetti collocati nelle zone della città dove ancora non è stato istituito il servizio del ritiro “porta a porta”. I rifiuti indifferenziati potranno essere depositati dalle ore 18,30 sino alle ore 6 del mattino successivo e non più dalle ore 16,30 come è avvenuto sinora. Chi non rispetterà i nuovi orario è passibile di contravvenzione che è di 65,88 euro, di cui 50 per l’infrazione commessa e 15,88 euro per la notifica.