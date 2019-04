SUTERA – Domenica 14 Aprile Sutera sarà la 1^ meta del “Treno Storico del Gusto”; una manifestazione organizzata dall’associazio ne I BORGHI PIù BELLI D’iTALIA, in collaborazione con SlowFood Sicilia e Fondazione FS.

Una locomotiva elettrica storica con carrozze tipo 1928 serie “centoporte”, arriverà a Sutera. I turisti saranno accolti dall’amministra zione comunale. A seguire, presso il museo etnoantropologi co sarà realizzato sotto la guida della signora Stefania Mancini Alaimo del direttivo di Slow Food Sicilia, un laboratorio del gusto dove saranno presentati e degustati prodotti tipici tradizionali: buccellato e mbriulata. In collaborazione con le Associazioni “Kamicos”, “G.O.D” e Pietrevive, i ragazzi del Servizio Civile, seguiranno: la visita guidata al Rabato ” uno dei Borghi più belli d’Italia” e al Santuario di San Paolino, situato sull’omonimo monte.