Una donna, Tanina Rizzo, 68 anni, di Campobello di Mazara, è morta in un grave incidente sulla Ss. 115, nei pressi di Sciacca, venerdì 12 aprile. Probabilmente la pioggia caduta copiosamente nella notte è alla base dello scontro avvenuto in contrada Piana. A perdere la vita una donna di 68 anni, in viaggio con il marito su una Toyota Yaris. L’uomo salvato dai vigili del fuoco, è stato portato in condizioni gravi al vicino ospedale di Sciacca: le sue condizioni sono gravi ma il 72 enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’auto, in una strada che ha poche vie per il sorpasso e diversi incroci pericolosi, si è scontrata con un furgoncino, Volkswagen Caddy guidato da un saccense, rimasto leggermente ferito nell’impatto. Tutte da valutare le cause che hanno portato all’impatto frontale i due mezzi: sul posto sono presenti, oltre ai soccorritori, gli uomini della polizia del distaccamento di Sciacca che stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente, il quarto mortale in meno di un mese nella provincia di Agrigento, con un bilancio da bollettino di guerra: 5 morti e 4 feriti. (Fonte palermo.repubblica.it)