SAN CATALDO. Il M5S di San Cataldo ha organizzato per sabato 13 aprile un convegno su “Legalità e Contrasto alle mafie”. Il convegno si svolgerà alle ore 17.00 presso la sala “Falcone Borsellino”, sita in Via Salvatore Sardo (ex Piazza Papa Giovanni XXIII). In una nota di presentazione dell’evento, il M5S ha sottolineato: <Dopo i recenti fatti che hanno coinvolto il nostro Comune e che lo hanno portato alla ribalta della cronaca nazionale, il gruppo locale ritiene che, riflettere sul fenomeno mafioso e sulla legalità sia non solo un dovere di tutti ma persino un obbligo. I cittadini Sancataldesi, ingiustamente tacciati di questo pregiudizio, hanno il diritto di informazione e di riscatto. Il convegno rappresenta una modalità in cui la conoscenza e la rielaborazione, attraverso il dialogo e la condivisione di ideali e comportamenti positivi, simboleggia un segno tangibile di presa di distanza da comportamenti mafiosi o pseudo tali. Previsto gli interventi di Dedalo Pignatone Portavoce M5S alla Camera dei Deputati; Davide Aiello Portavoce M5S alla Camera dei Deputati – membro della Commissione Antimafia; Eugenio Saitta Portavoce M5S alla Camera dei Deputati – membro della Commissione Giustizia.