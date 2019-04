SAN CATALDO. Il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo ha disposto in data odierna con apposita ordinanza il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per usi alimentari alle utenze rifornite nella zona industriale di San Cataldo scalo. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una nota del dipartimento di prevenzione Sian di Caltanissetta con la quale è stato comunicato che, dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua prelevati dai punti di prelievo Caltanissetta 29 e 26 (Zona Industriale San Cataldo Scalo), è stata rilevata la presenza di torbidità superiore al limite prescritto dal D.Lgs. n. 31/2001. L’ordinanza di non potabilità dell’acqua per uso alimentare obbliga i responsabili degli esercizi pubblici alimentari ad adottare le misure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e di porre in essere ogni adempimento fino all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario.