SAN CATALDO. Ha riscosso un significativo successo il convegno “Padre Cataldo Riggi per trent’anni padre maestro e pastore della parrocchia di Sant’Alberto Magno”. L’incontro è stato organizzato dalla parrocchia di Sant’Alberto Magno diretta dal parroco don Angelo Spilla. Proprio il parroco di Sant’Alberto Magno ha portato i saluti ai tanti presenti, dopo di che la parola è passata a Don Antonio La Paglia (nella foto) ex vicario parrocchiale ed oggi parroco della chiesa madre di Santa Caterina Villarmosa nonché arciprete della stessa cittadina. Entrambi, nel ricostruire la figura e l’opera di padre Cataldo Riggi, ne hanno esaltato la rettitudine morale e la profonda spiritualità al servizio della comunità che ha servito per trenta lunghi anni sempre con immutata passione ed impegno.