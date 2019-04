ROMA – “La pedofilia è l’orrore dell’abisso umano. Come denunciato anche al recente Congresso delle Famiglie a Verona, la rete pedofila internazionale è una realtà sempre più diffusa. Dunque, tolleranza meno di zero, lotta senza quartiere e soprattutto senza confini a questa degenerazione. Per questo ribadisco totale sostegno all’ammirevole lavoro di Don Fortunato Di Noto e dell’Associazione Meter di cui è fondatore e faccio mio l’appello lanciato dal mondo delle associazioni pro-family, sulla necessità assoluta di introdurre norme più puntuali e severe contro pedopornografia, prostituzione minorile e relative istigazioni, propaganda e favoreggiamenti”. Lo dichiara il deputato Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera.