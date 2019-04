E’ morto a Reggio Calabria l’ex Procuratore della Repubblica di Palmi Giuseppe Tuccio. Da tempo in precarie condizioni di salute, Tuccio, che aveva 85 anni, e’ deceduto, a causa di un’improvvisa complicazione polmonare, nel Policlinico “Madonna della Consolazione”. Tuccio, dopo avere lavorato come funzionario della polizia di Stato, ricoprendo anche le funzioni di dirigente della Squadra mobile di Caltanissetta, aveva cominciato la carriera di magistrato a Messina e Agrigento e, successivamente, nelle Preture di Brancaleone e Reggio Calabria. In quest’ultima sede giudiziaria Tuccio era stato anche sostituto procuratore della Repubblica. Dopo una breve parentesi nella Sezione Civile, da Reggio Calabria Tuccio si trasferi’ al Tribunale di Palmi, esercitando le funzioni di Procuratore della Repubblica. Svolse poi le funzioni di Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro, concludendo la sua carriera come Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione. I funerali si svolgeranno lunedi’, alle 15:30, nel Santuario di Sant’Antonio di Reggio Calabria.