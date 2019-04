MILENA. L’amministrazione comunale ha reso noto che c’è il bando comunale per l’assegnazione in proprietà o la concessione in diritto di superficie di lotti insistenti nell’area artigianale in via Silvio Pellico. I lotti da assegnare sono dieci di cui, due riservati ai giovani imprenditori con età non superiore a 30 anni. In caso di mancanza di queste istanze, gli stessi lotti verranno saranno assegnati ai primi dieci richiedenti in graduatoria. Le ditte interessante possono presentare istanza al Comune entro le ore 14 del prossimo 19 aprile. Le ditte potranno o chiedere la concessione del diritto di superficie oppure l’acquisto dei lotti urbanizzati. Una volta presentate le istanze, sarà messa a punto una graduatoria. La concessione con diritto di superficie dei lotti urbanizzati è subordinata al pagamento di un canone annuo fissato in 6,11 euro per mq all’anno. Il relativo canone dovrà essere versato presso la tesoreria comunale in quote semestrali anticipate. La cessione in proprietà invece è subordinata al pagamento di 22,81 euro al mq. L’importo dovuto per l’acquisto in proprietà è versato dall’assegnatario in un’unica soluzione alla stipula dell’atto di compravendita. L’assegnazione del diritto di superficie ha la durata di 30 anni e può essere rinnovata per ulteriori trent’anni.