CALTANISSETTA – Un’iniziativa davvero singolare al Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi”. Da qualche giorno, infatti, è in atto una vera e propria maratona virtuale a colpi di click per far guadagnare alla scuola la creazione di una piccola biblioteca di testi di narrativa classica e contemporanea che rimarranno a disposizione degli alunni del liceo. Tutto nasce da un’idea della professoressa Debora Di Pietra che per dieci anni ha insegnato al Liceo Mignosi e solo da quest’anno non lavora più nell’istituto. Nonostante il distacco fisico, l’insegnante continua a pensare ai suoi ex alunni a tal punto da partecipare ad un concorso poetico nazionale promettendo, in caso di vittoria, di destinare l’intero ricavato del premio (500€) all’acquisto di romanzi e saggi per gli studenti, in modo da realizzare una piccola biblioteca per invogliare gli allievi alla lettura. Subito l’intera scolaresca si è mobilitata con il passaparola, ottenendo in poco tempo 400 preferenze. Per superare l’attuale primo concorrente in classifica, però, occorrono altri 300 voti circa. Si può votare fino alle 11 di sabato 20 aprile accedendo al sito tramite il seguente link https://strumenti.dantebus.com/contest/artwork/8520

Possono votare tutti coloro che hanno un account Facebook e vogliano sostenere questa lodevole iniziativa.