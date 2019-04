Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sarà, martedì 16 aprile, a Caltanissetta per un doppio appuntamento, uno mattutino e uno pomeridiano. Alle ore 11.30 il Ministro sarà alla Corte di Appello del capoluogo nisseno, dove incontrerà la presidente, dottoressa Maria Grazia Vagliasindi, il Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta, avvocato Pierluigi Zoda, i presidenti degli ordini degli avvocati di Gela ed Enna e i presidenti delle Camere Civili e Penali. Ad accompagnare il ministro ci sarà, tra gli altri, il vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri. A margine dell’incontro, il Ministro Bonafede incontrerà nell’aula magna del tribunale, intitolata ai giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino, anche l’avvocatura, la magistratura e le cancellerie.

Nel pomeriggio alle ore 19.00 Bonafede sarà ancora a Caltanissetta, dove incontrerà la cittadinanza, nel corso di un evento pubblico in programma alla sala convegni di Villa Barile, in via delle Calcare.