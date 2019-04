PALERMO – “Forza Italia in Sicilia non può privarsi di suoi candidati in vista della prossima tornata elettorale europea. L’intenzione all’interno del Partito è di avere un forte radicamento nei valori fondativi e consolidati da anni di gavetta sul territorio. È per tale motivo che il Capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Milazzo, rispecchia perfettamente l’identikit del candidato di Forza Italia, un punto di riferimento per tutto l’elettorato siciliano”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.

“Non è assolutamente possibile – conclude il Parlamentare – prescindere da un candidato che è la sintesi dell’anima forzista siciliana, che negli anni ha sempre mantenuto fede al proprio elettorato. Con questo non si pongono veti su proposte per altre candidature. Resta il fatto che la Sicilia, per la sua tradizione azzurra, deve avere un punto di riferimento connotato dai valori di Forza Italia”.