CALTANISSETTA – Il candidato sindaco Salvatore Messana (sostenuto dalle liste Caltanissetta Riparte, Proviamoci e Progressisti per Caltanissetta) ha presentato il programma della coalizione. Nella mattinata di venerdì 5 aprile alle 10.30 presso il comitato elettorale di “Insieme per Caltanissetta – Patto per la Città”, insieme agli assessori designati Ettore Garozzo, Giosal Lo Giudice, Fabio Mastrosimone, e con il coordinatore del programma elettorale Carlo Privitera, sono state delineate le linee guida di un “programma” ricco, corposo e composito che affronta le tematiche di maggior impatto per Caltanissetta. Messana traccia la via: “Valori, merito, comunità ed etica. Indichiamo non solo le criticità ma come affrontarle: con quali metodi, risorse e progetti”.