CALTANISSETTA – Tutti in attesa di un giudizio che dovrebbe portare all’esclusione dei candidati sindaco Maria Grazie Riggi (liste fuori tempo) e Maurizio Averna (altra tipologia di anomalia, non sanabile) dalla competizione elettorale di Caltanissetta in programma domenica 28 aprile. Prosegue la valutazione dei due “casi” da parte della Commissione elettorale circondariale (presieduta da Elisa Borbone, componenti Rosalia Presti e Antonino Amico). Dopo il riscontro, le parti in causa avranno tre giorni di tempo per presentare ricorso al Tar ei giudici amministrativi avranno altri tre giorni di tempo per decidere in via definitiva.