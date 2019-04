L’appuntamento è per le ore 15, per un pomeriggio di shooting live, presso lo store di abbigliamento curvy “Esigenze-Mister Big” a PALERMO, venerdì 24 maggio, dove si svolgeranno i casting per la Sicilia e Sud Italia, della seconda edizione del concorso Internazionale Miss Top Curvy rivolto alle aspiranti Curvy Model, ideato ed organizzato dalla stilista delle curvy Elisabetta Viccica, titolare della curvymodel-agency EV Fashion Events & Management srls.

Le candidate accederanno alla finale spagnola che si terrà a LLORET DE MAR (ES) dal 1 al 7 settembre 2019, in collaborazione con THE BEST MODEL OF EUROPE, partner ufciale del concorso, insieme a MISS MODEL CURVY ESPANA.

TOP CURVY, il concorso, il progetto ed il brand Evha&Eva. Il Concorso nasce dal lavoro svolto a 360° dalla stessa ideatrice del nprogetto, Elisabetta Viccica, prima in Italia, nel 2010 a dare il via alla cosiddetta Rivoluzione Curvy.

Il suo progetto iniziò a prendere forma quando creò il primo brand italiano di lingerie Evha&Eva, pensato proprio per le bellezze morbide.

Nel tempo si è dedicata anche alla formazione del suo team di indossatrici e fotomodelle avvalendosi della collaborazione di professionisti ed esperti del settore.dando vita allo scopo finale del progetto: la formazione delle modelle in curvy professioniste.

Elisabetta Viccica. Fondatrice e Presidente dell’Associazione “Amarsi un po’“ (2013-2018); Curvymodel-scout e formatrice di modelle Curvy e fashiondesigner. Creatrice e titolare del primo brand italiano di lingerie curvy “Evha&Eva“ (2010), co-ideatrice del concorso di bellezza “Miss Bella in Carne”(2012); ideatrice di “Curvy in Fiera” (2016) e di tanti eventi ed attività di sensibilizzazione e di promozione sociale per il mondo delle bellezze dalle forme abbondanti; socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di S.N.I.A.M. – Sindacato Nazionale Italiano Artisti e Modelli Stilista e costumista, ha vestito in più occasioni, alcuni nomi noti dello spettacolo: l’attrice Nadia Rinaldi, Hoara Borselli, la modella curvy e top curvy model Laura Brioschi, il conduttore tv Anthony Peth, attualmente in onda su RAI1, LA7 E TELEMILANO.

Ha lavorato per la televisione e per il teatro, che le ha permesso di estremizzare la sua creatività e la passione per la lingerie creando i costumi di scena per alcune performers di Burlesque.

Nel 2011 è stata ospite a “FattaperPiacere“, nell’ambito della MFW; nel 2012 ha ideato il primo calendario curvy “Il Gusto del Corpo”, e la campagna di sensibilizzazione “Alimentiamo l’Autostima”, con il patrocinio della Vicepresidenza e Assessorato alla Salute della Provincia di Perugia.

Nel 2013, ha creato i costumi per la vincitrice, in coppia con Stefano Bettarini, del reality “Jump! Stasera mi tufo” (Canale5) e nel 2014 Chiambretti l’ha voluta per la prima puntata del “Chiambretti Supermarket” (Italia 1).

Ideatrice ed organizzatrice di eventi tematici di successo dove ha combinato moda e sociale, con l’intento di sottolineare l’importanza di una moda equa per tutte le taglie, è stata tra le prime a dare il via alla “rivoluzione curvy”, dando vita in coproduzione, anche ad un cortometraggio dal titolo “Oltre i limiti del peso”.

Apparsa su riviste di settore in Spagna ed Italia, molteplici le collaborazioni che l’hanno vista in prima linea: dal tour con la scrittrice ed attrice Elena Guerrini, per il libro e spettacolo “Bella Tutta” I miei grassi giorni felici”, al gemellaggio tra l’associazione e Curvy Pride, alla partnership con You Donna.