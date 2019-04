CALTANISSETTA – Stamani, sabato 13 aprile, presso il salone della Caserma “Cap. E. Franco”, su input dalla Sezione di Caltanissetta dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) d’intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si è svolto l’evento “un uovo di pasqua per i vostri bambini” rivolto ai figli e ai nipotini del personale delle Fiamme Gialle Nissene, in servizio e in congedo.

A testimonianza della vicinanza della Guardia di Finanza al mondo dei diversamente abili, all’iniziativa hanno partecipato, su invito del Comandante Provinciale, una rappresentanza di bambini dell’Associazione Italiana Persone Down di Caltanissetta e i volontari dell’associazione “Clown Vip” di Caltanissetta che hanno diffuso l’importante messaggio della “clownterapia”.

A conferma di come la tradizione religiosa individui nell’uovo di pasqua il simbolo della rinascita dell’uomo in Cristo, Don Rino Dello Spedale Alongi, Parroco della Chiesa San Pietro di Caltanissetta, ha impartito la benedizione alle uova pasquali e a tutti gli intervenuti.