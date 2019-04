CALTANISSETTA – Il segretario provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, Patrizia Giugno, sottolinea che “Nonostante le ripetute segnalazioni già inoltrate per le vie brevi, con forte rammarico si registra il mancato intervento urgente da parte delle amministrazioni interessate nella gestione del C.P.R. di Caltanissetta, ove perdura già da tempo una condizione di grave pregiudizio per la salute di tutti i poliziotti e non solo, che quotidianamente operano all’interno della struttura. E’ stato più volte segnalato che a seguito di uno sversamento della condotta fognaria, la condizione igienico sanitaria del centro è in grave pericolo, per il perdurare dell’acquitrino fognario maleodorante formatosi in prossimità della struttura che ospita i poliziotti in servizio all’Ufficio Immigrazione. Per altro la siffatta situazione di pericolo si è venuta a formare, in una struttura comunitaria ove la prevenzione sanitaria è una condizione assolutamente necessaria, per garantire la tutela della salute sia dei numerosi ospiti stranieri, sia del personale civile e militare che giornalmente espletano la loro funzione all’interno della struttura. Tutto questo, impone un immediato intervento, onde scongiurare che la situazione igienico sanitaria possa degenerare, anche in considerazione che le temperature climatiche sono in rialzo. E’ inverosimile che siffatta situazione, ampiamente segnalata, sia diventata “STAGNANTE” per tempistica o per inerzia”.