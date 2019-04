CALTANISSETTA – R.S., gelese di 37 anni, è stato condannato anche in appello per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, M.S., 33 anni, di Serradifalco. L’uomo dal 2011 al 2015 non aveva versato l’assegno di mantenimento al coniuge per il mantenimento dei due figli minori; tale assegno era stato stabilito dal tribunale civile di Gela in sede di separazione.

L’uomo era stato condannato in primo grado dal tribunale di Caltanissetta alla pena di mesi sei di reclusione ed al pagamento di una provvisionale di euro 30 mila. La corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

L’imputato era difeso dall’avvocato Davide Limoncello e la parte civile dall’avvocato Vincenzo Ricotta.