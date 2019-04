CALTANISSETTA – Tutto pronto per il momento clou dell’edizione di debutto del nuovo concorso di poesia riservato agli scolari delle quinte classi elementari della provincia di Caltanissetta che si sono confrontati sul tema dell’acqua.

Mercoledì prossimo, 17 aprile, a partire dalle ore 8:30 presso la sala conferenze dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, si svolgerà la cerimonia di premiazione di “Acquaesia” il nuovo progetto messo in campo da Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. Il concorso rientra nel piano di iniziative programmate nell’ambito dell’area “CaltaquaCampus” creata per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, della formazione e dell’università.

Impegnativo il lavoro della commissione che ha valutato gli elaborati (agli scolari è stato chiesto di creare una poesia, con tema l’acqua, composta da almeno 40 parole e fino a un massimo di 75) che è stata composta dalla responsabile comunicazione e marketing di Caltaqua Lea Romano, dalla docente di lettere e latino del Liceo delle Scienze Umane “Alessandro Manzoni“ di Caltanissetta Ilaria Castiglione e dal docente a supporto dell’autonomia scolastica per l’Ufficio scolastico territoriale di Caltanissetta/Enna Carmelo Salvatore Benfante Picogna. Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte i vertici del Gestore del servizio idrico integrato e dell’Ufficio scolastico territoriale di Caltanissetta/Enna.