TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Avviso di vendita

Fallimento n. 30/06 R.F.

IL CANCELLIERE

rende noto che il Giudice Delegato ha disposto procedersi alla vendita senza incanto dei

sotto indicati beni, alle condizioni e con le modalità di seguito esposte:

Immobile composto di due piani e, segnatamente, piano terra di mq 241,15 e piano

seminterrato di mq 366,03, destinato a “ristorante” ad eccezione di mq 100 del piano

seminterrato destinato a residenza, con terreno di pertinenza adibito a piazzale, parcheggi

e verde privato, sito nel Comune di Riesi, c.da Mariano s.n..

L’immobile risulta censito al C.F. del Comune di Riesi al foglio 37:

– particella 331 sub 1, p. S1, cat. C/1, cl 3, mq 244 rendita catastale €. 2.545,51,

– particella 331 sub 2, p. T., cat. C/1, cl 3, mq 135 rendita catastale €. 1.408,38,

– particella 331 sub 3, p. T, cat. A/4, cl 2, vani 3,5 rendita catastale €. 108,46,

nonché al C.T. del Comune di Riesi al foglio 37:

-particella 185 di a. 5,22 seminativo classe 2^, R.D. €. 3,37, R.A. €. 0,67.

L’immobile è pervenuto alla società xxxxxxxxxx per atto di acquisto da potere di

xxxxxxxxxx, rogato in data 11.06.1998 24.07.1985 presso notaio Vita Spanò di

Sommatino, rep. 2229, trascritto il 12.06.1998 ai nn. 4853/4118.

L’immobile, regolarmente accatastato, è conforme allo strumento urbanistico ed in

relazione allo stesso è stato rilasciato il certificato di abitabilità dal Comune di Riesi in

data 16.10.1990.

L’immobile, allo stato è libero e si presenta in buone condizioni strutturali con solo

scrostamenti all’intonaco dovuti all’umidità ed è dotato di impianto elettrico, idrico e di

riscaldamento.

Prezzo base: €. 151.495,00

(euro centocinquantunomilaquattrocentonovantacinque/00)

Offerta minima consentita pari al 75% del prezzo base: € 113.621,00

(euro centotredicimilaseicentoventuno/00)

In caso di gara per pluralità di offerenti ciascun rilancio non potrà essere inferiore ad : €

500,00 (euro cinquecento/00);

La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura ed ha ad oggetto l’immobile sopra

descritto che sarà consegnati dal Curatore all’acquirente all’esito dell’aggiudicazione

liberi da persone, anche in forza di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. a spese e cura

della procedura fallimentare, nell’attuale stato di fatto e di diritto, con le eventuali servitù

attive e passive legalmente costituite nonché di quelle nascenti dalla situazione dei

luoghi.

Eventuali differenze di misura o consistenza non potranno dar luogo ad alcun

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Da ciò ne discende che l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità

della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad esempio quelli derivanti

dall’eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, ovvero per

qualsiasi altro motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in

perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

A riguardo ogni interessato potrà esaminare la consulenza tecnica e gli altri documenti

inerenti la vendita presso la Cancelleria Fallimentare e visionare il bene previa richiesta al

curatore del fallimento.

Fissa per la vendita senza incanto l’udienza davanti del giorno 18 Giugno 2019 ore

12:30 per la deliberazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in regola con il bollo ed in busta chiusa

presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Caltanissetta, entro le ore 12,00 del

giorno precedente alla data fissata per la vendita. All’esterno della busta dovrà essere

indicato ad esclusiva cura del Cancelliere il nome, previa identificazione, di chi

materialmente provvede al deposito dell’offerta di acquisto, il nome del Giudice titolare

della procedura e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente,

nonché un assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato a “Curatela Fall. n.

30/2006 Tribunale di Caltanissetta”, di importo pari al 10% del prezzo offerto a pena di

inefficacia dell’offerta, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto

all’acquisto. Il suddetto assegno circolare per cauzione dovrà essere inserito all’interno

della busta.

L’offerente o il suo procuratore legale (in caso di acquisto per persona da nominare ai

sensi degli artt. 579 e segg. c.p.c.), dovrà presentarsi presso il Tribunale di Caltanissetta –

Cancelleria Fallimentare, nel giorno stabilito per la vendita.

L’offerta di acquisto dovrà contenere:

a) se l’offerente è una persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice

fiscale, residenza o domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto offerente a cui

andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da

quello che sottoscrive l’offerta). In particolare, ciascun offerente dovrà dichiarare la

propria residenza ovvero eleggere domicilio presso il Comune in cui ha sede l’intestato

Tribunale, sotto comminatoria – in mancanza – di effettuare ogni comunicazione presso

la Cancelleria. Se l’offerente è coniugato dovrà presentare autodichiarazione in ordine al

regime patrimoniale adottato o se in regime di comunione legale di beni, dovranno essere

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è una società o altro ente

dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell’impresa

ed il nome del legale rappresentante. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere

sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta e del lotto corrispondente;

c) l’indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo indicato come

prezzo a base d’asta, purché non sia ridotto di oltre ¼; non saranno ritenute valide offerte

inferiori all’ offerta minima consentita sopra riportata per ciascun lotto;

d) il termine di versamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà

comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di

alcuna indicazione il termine si intenderà di 120 giorni);

In presenza di giustificati motivi, a richiesta dell’interessato, il giudice può disporre che il

versamento del prezzo avvenga ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi;

e) fotocopia di un documento di identità dell’offerente, se si tratta di persona fisica; se

l’offerente è una società, o altro ente, dovranno essere trasmessi: idoneo certificato del

Registro delle Imprese da cui risulti l’attuale vigenza della persona non fisica con

enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale, fotocopia del documento

di identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e che parteciperà

alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto

da cui risultino i relativi poteri;

f) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della documentazione ipo-catastale di cui

alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. e della perizia di stima.

L’offerta non è efficace:

A) se perviene oltre le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la vendita;

B) se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo come sopra

determinato;

C) se l’offerente non versa una somma pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione;

D) se non contiene l’espressa indicazione di aver preso visione della documentazione ipocatastale di cui alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. e della perizia di stima.

L’offerta presentata è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c, salvo che: a) il giudice

ordini l’incanto; b) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia

stata accolta.

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente anche

qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non sia

presente il giorno fissato per la vendita.

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

Le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli

offerenti. Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte

valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta e con il rilancio previsto

rispettivamente per ciascun lotto. Allorché sia trascorso un minuto dall’ultima offerta

senza che ne segua un’altra maggiore il lotto sarà aggiudicato all’ultimo offerente. Se la

gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il Giudice quando

ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova

vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte

dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l’offerta per

primo. Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il Giudice tiene conto dell’entità

del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento

nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

Qualora sia stata presentata una sola offerta e questa è pari o superiore al valore

dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta. Se il

prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non

superiore ad un quarto (1/4), il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non

vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Non

trovano applicazione alla presente vendita le norme in tema di assegnazione di cui all’art.

588 e segg. c.p.c.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara,

neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 comma 3 c.p.c.,

l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del

soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato.

Le somme versate dai soggetti non aggiudicatari a titolo di cauzione saranno restituite a

seguito di autorizzazione del Giudice Delegato su istanza del Curatore.

DISPONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI

ACCESSORI:

– che il saldo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la

cauzione prestata) dovrà essere versato entro il termine indicato in offerta ed in ogni caso

entro 120 giorni dall’aggiudicazione mediante deposito presso la cancelleria di assegno

BANCARIO circolare non trasferibile intestato a “Curatela Fall. n. 30/2006 Tribunale di

Caltanissetta”; qualora ricorrano giustificati motivi, a richiesta dell’interessato, il giudice

può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine

non superiore a dodici mesi;

-che ove il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l’aggiudicatario che ne faccia

richiesta potrà essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia

prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, ai sensi dell’art. 574

c.p.c., per un importo pari ad almeno il trenta (30) per cento del prezzo di vendita. La

fideiussione verrà preventivamente sottoposta al vaglio del Giudice Delegato, il quale

valuterà la capacità di garantire l’adempimento integrale e tempestivo della garanzia. La

fideiussione è rilasciata a favore della procedura fallimentare a garanzia del rilascio

dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’art. 587,

primo comma, secondo periodo, c.p.c., nonché del risarcimento dei danni eventualmente

arrecati all’immobile;

-che in caso di mancato versamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario sarà dichiarato

decaduto e sarà pronunciata la perdita della cauzione versata a titolo di multa (art. 587

c.p.c.). L’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto anche nel caso in cui non abbia versato

anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine. In questo caso il giudice

disporrà la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate ordinando, altresì,

all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile agli organi

della procedura concorsuale.

Il Giudice Delegato

stabilisce, altresì, che:

1. le spese inerenti la vendita ed il trasferimento di proprietà vanno quantificate e

comunicate da parte del Curatore all’aggiudicatario, entro quindici giorni

dall’aggiudicazione e sono poste a carico dell’aggiudicatario, così come tutte le spese per

la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;

2. soltanto all’esito degli adempimenti precedenti sarà emesso dal Giudice Delegato il

decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;

3. una bozza del decreto di trasferimento dovrà essere tramessa dal Curatore alla

Cancelleria fallimentare entro trenta giorni dall’aggiudicazione;

4. il Curatore dovrà curare le formalità relative alla registrazione e trascrizione del

decreto di trasferimento, le cui spese sono a carico dell’aggiudicatario;

5. sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese condominiali gravanti

sull’immobile oggetto di vendita ed in ogni caso, qualsivoglia altro onere derivante

dall’immobile oggetto di vendita.

Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del fallito, possono essere fornite

dalla Cancelleria a chiunque vi abbia interesse. Il bando, l’ordinanza di vendita e la

perizia sono pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito internet

www.astegiudiziarie.it . Il curatore del fallimento è l’Avv. Marco Vizzini, Via Libertà n.

114 – Caltanissetta. Tel. 0934 595069.

Caltanissetta,02/04/2019

IL CANCELLIERE

Maria Di Raimondo