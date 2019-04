CALTANISSETTA – In campagna elettorale, si affrontano tante tematiche e tanti aspetti più o meno importanti. Non bisogna però dimenticare, quali siano i problemi che, a mio avviso, interessano maggiormente ai nisseni: il lavoro, lo sviluppo, l’economia!

Se sarò consigliere comunale, mi occuperò prevalentemente di come rilanciare la nostra quasi inesistente economia cittadina, ponendomi delle mete e condividendole con la nuova amministrazione comunale che sono certo, sarà guidata da Michele Giarratana.

Ho ben chiaro che non si può riuscire ad ottenere qualcosa che prima non si riesce nemmeno ad immaginare. Le mie e le nostre mete sono ambiziose, dobbiamo puntare in alto, dobbiamo puntare ad obiettivi che a prima vista potrebbero sembrare irraggiungibili ed a crederci.

Il nisseno ha la tendenza a criticare, a ridicolizzare, a creare ostacoli mentali e a bombardare negativamente le idee, le iniziative ed i progetti altrui.

Dobbiamo prima di tutto lavorare su questo: far capire ai nostri concittadini che abbiamo il dovere di credere ad un futuro migliore, abbiamo il dovere di allontanare l’apatia e la sfiducia. Dobbiamo farci trasportare dalla certezza che con il lavoro, svolto da persone competenti a cui affideremo posti di responsabilità, arriveranno immancabilmente i risultati positivi.

È chiaro che anni di promesse non mantenute, di libri dei sogni rimasti nel cassetto e di gestioni fallimentari, hanno contribuito a costruire questo clima: noi abbiamo il compito di riaccendere la fiducia e la voglia di fare!

Se la politica non punta in alto, se non si pone delle mete ambiziose, resterà sempre vittima del problema giornaliero, non risolvendo neppure quello e soprattutto navigando a vista.

Le mete, specialmente in campo economico, vanno costruite insieme agli operatori economici della città, raccogliendo le loro istanze, le loro necessità e le loro idee su come fare meglio e di più per le loro attività, per crearne di nuove e poi svilupparle.

Le campagne sul compra nisseno, i contatti con aziende ed interlocutori nazionali ed internazionali per convincerli a venire ad investire a Caltanissetta o a comprare prodotti nisseni, una forte azione di marketing territoriale, un fondo di garanzia per nuovi di investimenti, la costituzione di un ufficio comunale a supporto degli imprenditori ed una assembla periodica con le imprese, sono alla base del mio programma di consigliere e che porterò avanti con convinzione.

Caltanissetta ha tante potenzialità; tanti colleghi imprenditori, tanti commercianti, tanti artigiani, tanti professionisti pronti a collaborare perché in questa città ci sono nati ed in questa città credono ancora. Io sarò con loro, noi saremo con loro e sono certo che alla fine: ce la faremo! Viva Caltanissetta!

Arialdo Giammusso, Diventerà Bellissima