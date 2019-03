Hanno fatto tappa anche in provincia di Siracusa, e precisamente a Solarino, i casting in vista dell’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza che si svolgerà ad Enna dal 5 al 7 Luglio organizzato, come ormai da dieci anni a questa parte, dall’associazione “GentediDomani”.

Presso lo Zaiera Resort sono stati cinque i concorrenti ad essere stati selezionati dalla giuria. Ecco i nomi: Andrea Aliffi, Giovanni Latina, Enrico Gallo, Eleonora Musumeci e Joana Assena. Questi concorrenti si sono guadagnati l’accesso alle finali ennesi di Luglio e vanno ad aggiungersi agli altri già selezionati durante i numerosi casting fin qui svoltisi in tutta la penisola.

Il patron del concorso “La Scala della Moda” Giuseppe Pappalardo è più che soddisfatto dell’andamento fin qui delle selezioni che da Settembre si stanno svolgendo in tutta Italia, con numerose iscrizioni e partecipazioni. Le iscrizioni, ricorda l’organizzazione, sono ancora aperte e numerosi altri casting sono in programma in tutte le regioni d’Italia, per un concorso divenuto anno dopo anno sempre più prestigioso e di caratura nazionale.

Questi i requisiti richiesti per partecipare: un’età compresa tra i 14 e i 33 anni, altezza minima 1,65 metri per le donne, 1,75 metri per gli uomini. In palio i titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una Ragazza per il Cinema”, “Miss Venere”, “Mister Intimo e Miss Lingeria”, “La Fotomodella Italiana” e “Miss e Mister Moda in Passerella”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione Gente di Domani all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.