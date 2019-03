SAN CATALDO. <Dopo la favorevole istruttoria, questa mattina ho personalmente consegnato al Centro per l’impiego di Agrigento – Dipartimento Regionale del Lavoro – gli ultimi allegati necessari per la decretazione dei cantieri di lavoro per disoccupati>. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari (nella foto). Il primo cittadino ha anche comunicato che <entro il mese di Marzo i cantieri dovrebbero essere decretati>, per cui a quel punto l’iter per il loro avviamento potrebbe essere definito una volta per tutte consentendo alle persone destinatarie di fruire del relativo beneficio economico.