Una domenica all’ombra dell’Etna per la Nissa Rugby impegnata in trasferta in terra etnea con molte delle sue formazioni. La prima squdra, per continuare ad inseguire il sogno promozione, nella terza giornata del Campionato regionale Serie C – II Fase: alle 14.30, big-match, al “B. Paolone” di Catania contro l’Amatori.

Analoga voglia di vittoria nelle Cerbere di scena al “San Teodoro” di Librino per il raggruppamento di coppa Italia a 7; le atlete nissene hanno intenzione di proseguire nella crescita tecnico-tattica che ha determinato una serie di risultati positivi.

Under 16 e 18, il XV R.S.O. in campo al “Polivalente” di San Giovanni La Punta contro il San Gregorio Rugby.

Il tecnico della prima squadra Andrea Lo Celso sulla contesa contro l’Amatori, sottolinea: “Certamente é una importante partita. Entrambe le squadre saranno motivate a dare il meglio e a fare il risultato; siamo in grado di portare a casa questo importante vittoria. Sono sicuro che i miei ragazzi lotteranno fino all’ultimo minuto per ottenere il successo”.