Si è lavorato senza sosta in casa Nissa Rugby in vista del match della quarta giornata del campionato regionale Serie C, seconda fase: quindici nisseno di scena a Vittoria, domenica 10 marzo. La compagine allenata da Andrea Lo Celso, fortificata ed irrobustita dall’importante successo ottenuto a Catania contro l’Amatori, ha moltiplicato le energie negli allenamenti settimanali. C’è consapevolezza di poter proseguire la corsa al vertice ed “irrobustire” il sogno promozione, determinante la prossima trasferta: necessario ottenere il bottino pieno.

Lo Celso, nella sua analisi, ricorda gli “ingredienti” della vittoria a Catania e traccia la rotta: “Abbiamo giocato bene e controllato la partita dall’inizio alla fine. I primi trenta minuti abbiamo dominato il gioco sia in attacco che in difesa; siamo stati bravi a non perdere la calma e la concentrazione anche sotto pressione e sotto provocazione. Sono orgoglioso del carattere che i miei ragazzi stanno dimostrando; dobbiamo continuare ancora sempre con umiltà e sacrificio ad allenarci e preparare al meglio gli scontri diretti con il Palermo in casa e con i briganti a Catania. Domenica ci attende il Vittoria, desideriamo senza dubbio ritornare a casa con i 5 punti in più in classifica”

Campionato regionale Serie C – II Fase. Terza giornata, domenica 3 marzo

Briganti Librino CT – Rugby Palermo 14 – 27

Amatori Catania – Nissa Rugby 12 – 23

Syrako Rugby – CUS Catania 43 – 15

Ha riposato: Vittoria Rugby

CLASSIFICA

Nissa Rugby 13

Briganti Librino CT 10

Rugby Palermo* 10

Syrako Rugby* 6

CUS Catania* 5

Amatori Catania* 0

Vittoria Rugby* 0

Barcellona Rugby* -4

(Fenix Belpasso: ritirata dal campionato)

(Barcellona Rugby: 4 punti di penalizzazione)

*Una partita in meno

Prossimo turno (quarta giornata) – 10/03/2019

Vittoria Rugby – Nissa Rugby

Amatori Catania – CUS Catania

Rugby Palermo – Barcellona Rugby (sub iudice)

Riposa: Syrako Rugby