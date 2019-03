RESUTTANO – Dopo le lectio di Avvento dello scorso dicembre, giovedì 7 marzo 2019 , a Resuttano si è svolta la lectio di Quaresima per fidanzati e sposi, tenuta dal vescovo mons. Mario Russotto. Un appuntamento tenuto nel piccolo centro nisseno per continuare il percorso di preparazione all’Igf che si terrà l’11e il 12 giugno, appunto, a Resuttano. Una chiesa gremita che ha ascoltato in religioso silenzio la lectio del Vescovo, sul tema in programma “La sartoria di Dio” “Il vestito della nudità” (Gen.3,6-13.21), indicando nel Signore il “sarto d’amore”. Era presente alla Lectio il vicario generale mons. Giuseppe La Placa, l’ufficio pastorale per le famiglie, da padre Rino dell’ospedale Alongi ai coniugi Di Mattia come anche altri sacerdoti e fedeli giunti dai diversi centri della diocesi. La prossima Lectio Giovani a Resuttano , nuovamente col Vescovo, “La veste di luce” (Lc 9,28-36), sarà giovedì 21 marzo 2019.