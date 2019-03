Anche quest’anno l’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta parteciperà alle Olimpiadi di Robotica che vede in campo le idee innovative ed i progetti più interessanti delle scuole superiori nazionali che si pongono l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità formative della robotica.

Su cento progetti che sono stati proposti dalle scuole italiane, solo trenta sono stati accolti per essere presentati durante la manifestazione che quest’anno si terrà a Genova il 29, 30 e 31 Marzo.

L’istituto Rapisardi Da Vinci può fregiarsi della presenza di ben due progetti partecipanti che sono stati realizzati dalla classe III sez. B e IV sez. B dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Il progetto della III B, capitanata da Bruno Roberto, La China Andrea e Vancheri Felice, riguarda un sistema di acquisizione dati sulla qualità dell’aria. I campioni vengono prelevati mediante l’installazione di un apparato di rilevazione ed analisi installato su mezzi pubblici e che fornisce in tempo reale una mappa dello stato di inquinamento dell’aria sull’intero territorio nazionale.

Il progetto della IV B, guidata da Calamera Dario, Riccobene Daniele e Spanò Antonio, prevede un sistema di rilevazione delle posizioni di persone in un contesto di aree a rischio. Il rilevamento viene effettuato tramite sistemi mobili e centralizzato in un server che gestisce le emergenze e che, in caso di calamità naturale, è in grado di guidare i soccorsi geolocalizzando le vittime e inviando un drone a guida automatica sul punto preciso di rilevamento.

Entrambi i progetti hanno visto in campo le esperienze e le competenze tecniche e relazionali, maturate nel corso di studi, degli studenti che hanno ancora una volta mostrato l’eccellenza del nostro Istituto.