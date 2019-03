CALTANISSETTA – Dopo la cocente delusione dell’eliminazione dalle fasi nazionali della coppa Italia di serie C, la Pro Nissa si rituffa nel confortante ed agevole girone A, di serie C1. I nisseni, che hanno “quasi” vinto il campionato, sabato 2 marzo saranno impegnati a Campobello di Licata, contro gli ostici padroni di casa, quarti in graduatoria. Marino e compagni avranno la possibilità di riscattare con una prova di carattere l’amaro addio alla Coppa Italia, dimostrando in un campo ostico e al cospetto di una squadra che gode di buona salute ed in piena zona play off, di essere pronti per il al salto di categoria.

In casa Pro Nissa giungono anche le sanzioni del giudice sportivo inerenti alla vittoriosa gara casalinga per 7 a 0 di sabato 24 febbraio contro il Palermo Calcio a 5. Il responsabile della giustizia sportiva ha inflitto alla società presieduta da Savio Ferreri una multa di 50 euro “per presenza di persone non autorizzate all’interno del recinto di giuoco, a fine gara” e inibito all’attività federale fino al 25 marzo, il dirigente M.L. “per atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara”.

In casa Pro Nissa in questi giorni si è lavorato molto sulla testa ma anche sulle gambe dei ragazzi, anche se, già dopo la sconfitta di Viterbo, tutti già erano concentrati sul match di campionato. Per la trasferta si prevede un massiccio esodo da Caltanissetta da parte dei sostenitori, che ora più che mai si sono stretti attorno ai ragazzi.

In caso di vittoria e di concomitante pareggio o sconfitta del Monreale, i nisseni sarebbero aritmeticamente promossi in B con cinque giornate d’anticipo di un torneo dominato agevolmente. Fischio d’inizio fissato per le 17, con diretta streaming sulla pagina Facebook della società nissena.