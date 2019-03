Area Contesa Arte di Roma in Via Margutta 90, ha presentato Venerdi 15 Marzo, la seconda delle quattro mostre itineranti alla scoperta delle diverse espressioni artistiche suddivise per regioni di appartenenza degli artisti.

Un appuntamento artistico molto importante nel cuore di Roma, con artisti contemporanei rinomati, tutti con stili diversi ed eterogenei, per dare vita a una mostra originale e stimolante. Tra i selezionati da Teresa e Tina Zurlo curatori della mostra, l’artista Filippo Chiappara, che espone l’opera “Oltre il pazol”.

Filippo Chiappara, dal 2015 fa parte del Movimento Pentastrattista, fondato da Massimo Picchiami dell’associazione Eureka Eventi Arte.Proseguiamo con gli artisti provenienti dalle regioni del Sud Italia che concorreranno con un’opera al premio finale assegnato da una giuria di critici e dalle galleriste Tina e Teresa Zurlo all’opera ritenuta più significativa ed interessante.

Oltre Filippo Chiappara espongono le loro opere gli artisti: Pietro Codazzo, Vincenzo Occello, Marco Pavone, Anna Paparella, Giorgia Guaglianone, Luciano Chiani, Carmine Fratto, Caterina Manginelli e Enza Tassitani.

Commento critico a cura del Maestro Mario Salvo. La mostra è aperta al pubblico dal 14 al 19 marzo con il seguente orario: da lunedì a sabato: 10,30-13,30 e 14,30-19,30. Chiuso la domenica. Ingresso libero.