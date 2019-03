CALTANISSETTA – Martedì 26 marzo, una delegazione della Real Maestranza, composta dalle Cariche Capitanali con in testa il Capitano, Maestro Giovanni Cimino e guidati dal Gran Cerimoniere Gerlando Gianni Taibi e dal Presidente della Categoria dei Fabbri Maestro Salvatore Dimauro, è stata ricevuta dal Prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani.

La delegazione è stata affettuosamente accolta dal Prefetto alla quale il Gran Cerimoniere ha presentato a nome di tutti un ringraziamento speciale per avere consegnato personalmente la fascia tricolore al nuovo Capitano in occasione della cerimonia di passaggio delle consegne al teatro Margherita.

Il Presidente di categoria Salvatore Dimauro ha presentato l’Alabardiere Antonio Siracusa, il Portabandiera storica Michele Barrile, l’Alfiere Maggiore Lorenzo Cimino, lo Scudiero Calogero Andolina e il Capitano della Real Maestranza Giovanni Cimino.

Il Capitano Giovanni Cimino molto emozionato e insieme alla moglie signora Elena Sansonetti ha voluto omaggiare, S. E. il Prefetto, con un mazzo di fiori e una targa ricordo, come segno di ringraziamento per la grande attenzione che Il Prefetto ha rivolto alla Real Maestranza.

La stessa Dott.ssa Di Stani, durante il suo discorso rivolto ai presenti, ha avuto parole di apprezzamento per l’associazione di artigiani, sia da un punto di vista culturale, che religioso, in quanto storica istituzione cittadina. Ha voluto sottolineare come gli artigiani della Real Maestranza rappresentino bene la Città anche fuori dai propri confini, mantenendo una tradizione da custodire e tramandare nel tempo alle generazioni future. Fin dal primo momento del suo insediamento, è rimasta colpito dalla Real Maestranza, da ciò che rappresenta, quale icona della città di Caltanissetta. Durante la cerimonia ufficiale S. E. il Prefetto si è soffermata con grande interesse, ascoltando i racconti degli artigiani, in particolar modo del Cavaliere Pasquale Tramontana, Capitano nel 1998 della Categoria dei Calzolai Pellettieri Tappezzieri, che ha narrato a Sua Eccellenza di aver costruito lo stivale più grande del mondo, inserito anche nel Guinness World Records, che avrà il piacere di mostrargli insieme alla scarpa più piccola del mondo, da lui realizzati.

La delegazione oltre che dal Capitano e dalle Cariche Capitanali , dal Gran Cerimoniere e dal Consigliere Salvatore Dimauro era composta dai capitani emeriti Francesco Riggio, Pasquale Tramontana , Angelo Iannello, Giuseppe Giordano, Michele Salute ,Filippo Vittorio Aleo , Sebastiano Garzia e Michele Simone e il Consigliere Aldo Buscemi.