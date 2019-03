Si svolgerà venerdì 22 marzo 2019, presso la sede della Banca Sicana (ex Poste) il Seminario ” I Consulenti del Lavoro ( in rete ) nelle politiche attive del lavoro”.

L’evento, organizzato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, inizierà alle ore 16.

L’intento è quello di approfondire le politiche attive del lavoro vigenti, tra cui tirocini e gli apprendistato, nel momento in cui prende avvio il “reddito di cittadinanza”, che oltre al sostegno sociale, punta al sostegno, di giovani e donne, nella ricerca di una occupazione ed al sostegno alle imprese che procedano all’assunzione dei soggetti beneficiari del “reddito di cittadinanza”. Il confronto interesserà la comparazione tra l’attività posta in essere dalla regione Lombardia, relatore il dott. Gianni Bocchieri Direttore generale dell’Assessorato Lavoro della Lombardia, e quella della regione Sicilia , relatore l’Assessore regionale al Lavoro , dott. Antonio Scavone. L’analisi si concluderà con le peculiarità professionali dei Consulenti del Lavoro e della Fondazione per il Lavoro, relatore il dott. Vincenzo Silvestri Presidente della Fondazione Lavoro, quali professionisti che si confrontano quotidianamente con i datori di lavoro ed i lavoratori, e che possono suggerire soluzioni operative ai decisori politici.