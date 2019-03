CALTANISSETTA – L’Assemblea dell’Associazione Gesù Nazareno ha definito in questi giorni il programma 2019 dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno. Previsti una serie di appuntamenti che ci accompagneranno sino al 14 aprile 2019, Domenica delle Palme, quando con la solenne processione verrà ricordato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Si parte sabato 9 marzo con l’esposizione del simulacro di Gesù Nazareno nella Chiesa di Santa Rosalia a Niscima.

Alle 18.00 del sabato e alle 11.00 di domenica 10 marzo la S. Messa. Nel pomeriggio di domenica 10 marzo il trasferimento del simulacro nella Chiesa di San Luca e alle 18.00 la S. Messa. A San Luca il Nazareno rimarrà sino al 20 Marzo quando sarà trasferito a Santa Barbara.

In occasione della permanenza a San Luca, Domenica 17 marzo 2019, alle ore 19.00, dopo la S. Messa, nell’oratorio di San Luca La vita è una festa … è bella ! – Momento musicale con il trio Bequadro – Ivana Maria STELLA (Clarinetto) – Noemi PALERMO (Clarinetto) – Bernardo Emiliano CIMINO (Pianoforte).

A Santa Barbara, Gesù Nazareno rimarrà esposto sino a sabato 30 marzo, quando farà rientro nella Chiesa di Sant’Agata, salutato come da tradizione, con l’esecuzione del concerto in Suo onore, l’undicesimo, eseguito dalla Corale Polifonica Don Milani di Caltanissetta, con la direzione artistica del maestro Rosario Randazzo e l’accompagnamento all’organo di Angelo Palermo.

Si rinnova anche quest’anno il momento di sport per i giovani: sabato 6 e domenica 7 aprile, 5° Torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno al Palacannizzaro di Caltanissetta, in collaborazione con il Comitato territoriale FIPAV Akranis di Agrigento e Caltanissetta. Quest’anno una novità: il sabato è prevista la “Festa del minivolley S3”, un pomeriggio di sport per i più piccoli con la partecipazione delle società di volley di Caltanissetta. Domenica 7, a partire dalle ore 9.00, tradizionale triangolare di volley under 16 che vedrà affrontarsi la Kanguro Volley , la Volley Lab di Caltanissetta e la Junior Volley di San Cataldo.

I festeggiamenti culmineranno, poi domenica 14 aprile 2019, domenica delle Palme; tutta la mattina il minuzioso lavoro di addobbo floreale della barca sulla quale si erge, nella Sua magnificenza Gesù Nazareno. Al tramonto, dopo la S. Messa nella Chiesa di Sant’Agata, la solenne processione per il centro storico di Caltanissetta fino all’ascesa della gradinata di Sant’Agata, per il saluto finale che i nisseni rivolgeranno al Nazareno, durante uno spettacolare gioco pirotecnico.

L’Assemblea ha nominato anche il portabandiera 2019; la scelta è ricaduta in Giuseppe Lacagnina, 66 anni, imprenditore edile, da anni nell’Associazione. Per Lacagnina si tratta della prima volta. Sarà lui, quindi, ad aprire la processione delle palme domenica 14 aprile.