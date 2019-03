Si svolgerà mercoledì 20 marzo – a partire dalle ore 17.00 presso la Libreria Paoline di Caltanissetta sita in Corso Umberto I, 125 – un incontro culturale intitolato “Non guardate la vita dal balcone” nel quale si presenterà il volume di Francesco Occhetta Ricostruiamo la politica. Orientarsi nel tempo dei populismi (San Paolo 2019).

All’evento, organizzato dall’associazione culturale “Alcide De Gasperi”, dai Giovani delle ACLI di Caltanissetta e dalla locale Libreria Paoline, interverranno: Giuseppe Notarstefano – Vicepresidente nazionale Azione Cattolica; Fernanda Di Monte – Giornalista; Rosario Oliveri – Assessore al comune di Lercara Friddi. L’incontro sarà introdotto e moderato da Davide Capodici, vicepresidente dell’associazione “Alcide De Gasperi” e concluso da Massimiliano Centorbi, Presidente provinciale del Forum delle Famiglie.

A parere degli organizzatori, il libro è un invito assai significativo per riconsiderare l’impegno in politica – tanto da parte dei credenti quanto dei non credenti – in una stagione carica di tensioni e carente di punti di riferimento significativi. Urge avviare un cammino per ricostruire la politica capace di strutturarsi su valori come l’inclusione, il coraggio, la prudenza, la responsabilità, la collaborazione, la libertà, la competenza.