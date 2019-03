CALTANISSETTA – L’associazione Onde donneinmovimento con il patrocinio dell’Assessorato cultura, creatività e partecipazione, organizza per martedì 26 marzo alle 17,30 nella sala degli oratori di Palazzo Moncada, la presentazione del libro “La ragazza di Marsiglia” di Maria Attanasio, scrittrice, saggista e poeta.L’autrice è stata dirigente scolastica e docente di storia nei licei. Ritroviamo, infatti, l’impianto storico che connota i sui precedenti romanzi ( ad es.” Il falsario di Caltagirone”) anche nella ricerca su Rosalie Montmasson, unica donna che partecipò alla spedizione dei Mille, combattente a Calatafimi, repubblicana convinta, protagonista del Risorgimento, ma oscurata dai libri e dalla storia risorgimentale, dopo l’annullamento, ottenuto da Crispi, del loro matrimonio durato vent’anni.

Onde donneinmovimento, che è sempre attenta al recupero della memoria collettiva delle donne,vede in questo romanzo un contributo alla storia al femminile sul processo unitario italiano,e simbolicamente ha scelto come data dell’evento, il giorno prima del 158esimo anniversario dell’ Unità d’Italia (27 marzo 1861).

In occasione della presentazione,in continuità con l’ obiettivo di riequilibrio di genere nella toponomastica, verrà formalizzata la richiesta di apporre una targa alla memoria di Rosalie Montmasson in via dei Mille.

L’evento vedrà la partecipazione delle studentesse del gruppo di lettura del Liceo Manzoni, che avendo letto con attenzione il libro, coglieranno l’occasione per dialogare con l’autrice.

Maria Attanasio le restituisce voce e identità, con passione ne ricerca le tracce, ripercorrendo i luoghi e studiando i documenti e ne definisce un ritratto in cui via via, con un ritmo narrativo avvincente, il personaggio diventa persona.