CALTANISSETTA – Buon successo per il vernissage della mostra Francesco Toraldo “I miei colori per la Sicilia”. Cospicua la presenza di persone che hanno potuto assistere alla conferenza stampa di presentazione dell’Evento, condotta dal giornalista Michele Bruccheri. CALTANISSETTA – Buon successo per il vernissage della mostra Francesco Toraldo “I miei colori per la Sicilia”. Cospicua la presenza di persone che hanno potuto assistere alla conferenza stampa di presentazione dell’Evento, condotta dal giornalista Michele Bruccheri.

“L’amore e la passione del Maestro per la Sicilia è il tratto fondamentale per evidenziare la bellezza e l’ armonia di questa terra, che fa di essa una ricchezza da espandere in tutto il mondo”: questo il messaggio principale che ha movimentato il Vernissage.

Sono intervenuti: il presidente della Banca Sicana Giuseppe Di Forti, l’Assessore Pasquale Tornatore, il direttore di Caltaqua sede Caltanissetta Andrea Gallè, Giovanna Candura della Camera di Commercio di Caltanissetta e il Maestro Francesco Toraldo.

Una gradita sorpresa è stata fatta dai bambini della Comunità alloggio La Casa del Sorriso Onlus, che hanno realizzato delle opere ed omaggiato il Maestro con un dipinto. Dopo aver conosciuto la storia e la poetica pittorica del Maestro, gli ospiti hanno potuto ammirare le opere esposte e partecipare al rinfresco offerto dal Ristorante Sale e Pepe. Una gradita sorpresa è stata fatta dai bambini della Comunità alloggio La Casa del Sorriso Onlus, che hanno realizzato delle opere ed omaggiato il Maestro con un dipinto. Dopo aver conosciuto la storia e la poetica pittorica del Maestro, gli ospiti hanno potuto ammirare le opere esposte e partecipare al rinfresco offerto dal Ristorante Sale e Pepe.

L’Evento “I miei colori per la Sicilia” è organizzato da Roberta Marchese Ragona e Giacomo Locurto. Si ringraziano: il Main Partner Banca Sicana ed il suo Presidente Giuseppe Di Forti, il Direttore di Caltaqua sede Caltanissetta Andrea Gallè, Alfonso Iannello per HDI Assicurazioni Agenzia di Serradifalco (CL), per aver reso possibile la realizzazione del catalogo della mostra a tiratura limitata e la Gioielleria Di Prima di Caltanissetta per l’illuminazione dell’allestimento.

Un ringraziamento va a: Michele Tornatore per il rinfresco a cura del Ristorante Sale e Pepe, Eros Di Prima e Rosa Elide Gattuso dell’Associazione Culturale Creative Spaces per le iniziative didattiche e divulgative, Liliana Brucato di Taocontent per la comunicazione e AC SERVIZI per la gestione della sala.

L’organizzazione ringrazia inoltre: il Comune di Caltanissetta, la Camera di Commercio di Caltanissetta, la Pro Loco Caltanissetta, la Pro Loco di Serradifalco, il Movimento Cristiani Lavoratori, la FIDAPA- BPW ITALY- Federazione italiana Donne, Arti, Professione, Affari Sezione di Serradifalco, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI- Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna ed il Dirigente Luca Girardi, e la Comunità alloggio La Casa del Sorriso Onlus.

La mostra sarà ospitata presso la Sala degli Affreschi “G. Morici” del Palazzo della Banca Sicana, in Via Crispi 21 e sarà fruibile fino a domenica 14 aprile.

Si potrà visitare dal venerdì alla domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e dal lunedì al sabato esclusivamente su prenotazione dalle 10:00 alle 12:00 per gruppi e scolaresche.