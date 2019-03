Doveva chiudere il 24 febbraio, ed invece, si è conclusa domenica 10 marzo, la mostra “Viaggio surreale nella Divina Commedia” di Salvador Dalì, la quale si è svolta presso la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada a Caltanissetta che ha ospitato 110 xilografie di Salvador Dalì che raffigurano i 100 canti della più maestosa opera della letteratura italiana, la Divina Commedia di Dante Alighieri, rappresentata non solo dalla grandissima abilità artistica del pittore surrealista, ma allo stesso tempo vissuta, nelle tre sale della Galleria, tramite un percorso sensoriale, studiato ad hoc.

All’interno della mostra, tante le attività collaterali, che, dal 7 dicembre 2018, data di inaugurazione, hanno reso l’esposizione qualcosa di più di una semplice mostra. Oltre ai talk in cui si è parlato delle varie sfaccettature della vita e l’arte di Dalì, la mostra ha accolto degustazioni di vini, di tè e di prodotti tipici locali; una festa in maschera, un cafè letterario, spettacoli di danza teatro e laboratori didattici per i più piccoli, il tutto con la partecipazione di altre associazioni, scuole e realtà locali.

Grande, grandissimo, il successo ha riscosso la mostra, comprovato, non solo dalla proroga di chiusura richiesta da molti, ma anche dai commenti positivi dei numerosi visitatori, più di 3600, venuti da ogni parte della Sicilia e non solo.

L’associazione culturale Creative Spaces, di cui Presidente è l’architetto Eros Di Prima, ha curato e gestito la mostra con quella grinta che la contraddistingue, dando vita ad una nuova realtà museale sconosciuta alla città, la quale però, ha risposto positivamente. Ciò è motivo di orgoglio per tutti.

Più che mai oggi dobbiamo ringraziare i partners che hanno creduto in noi e dato la possibilità di iniziare il progetto appena concluso. Ringraziamo il Patrocinio del Comune di Caltanissetta e della Camere di Commercio di Caltanissetta, la partnership con Trenitalia e i privati sponsors – Tipografia Paruzzo, Torronificio Geraci, B&B Santa Lucia, Mauro Taschetti arredamenti, Studio AICO, Artemisia, Centro Revisioni Auto Officine riunite, 5 Gocce di bio, FIDAS Caltanissetta, Occasionalmentè, Tenute Lombardo, Averna – Gruppo Campari, Ristorante Sale&Pepe, Panificio Alù, Euroform. Inoltre ringraziamo chi ha preso parte alle nostre attività: Luigi Garbato, Antonella Ballacchino, l’Ass. Tra le Righe, Laribò officina educativa d’arte, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Rapisardi Da Vinci, Josephine Giadone e la Hathor Academy, i docenti di tecnica della danza Alessandra Venuti ed Alfia Distefano e le ragazze del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta, il maestro pasticcere Lillo De Fraia e le flautiste Corinne Chiara Amico e Giulia Valenza.

Giorno 19 marzo 2019 alle ore 10:00, presso la sala gialla del Palazzo del Carmine, verranno presentati i dati conclusivi e il resoconto dell’incantevole viaggio surreale nella Divina Commedia di Salvador Dalì. Viaggio che, ha incantato gli occhi di molti e molti visitatori, travolgendo l’animo di ognuno di loro.