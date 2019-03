Se sei un appassionato di giochi da casinò, ma anche se ti sei avvicinato a questo mondo solo da poco, almeno una volta ti sarai chiesto se esistono casinò game più convenienti di altri quando si varcano le soglie delle sale da gioco online.

Esistono davvero giochi che pagano di più degli altri?

In questo caso, la risposta è affermativa: quando si scommette in un casinò online un gioco di certo non vale l’altro ed in alcuni casi è oggettivamente più probabile vincere. In questo articolo, vogliamo proprio spiegarti quali sono i giochi che, almeno tendenzialmente, pagano di più e quali quelli a cui fare maggiore attenzione.

Un’importante precisazione: se è vero che alcuni giochi offrono migliori chance di vittoria e payout, è altrettanto vero che non esiste alcun modo per assicurarsi vittorie certe. Qualunque gioco d’azzardo, infatti, comporta sempre il rischio di perdere le somme puntate, dal momento che anche nei giochi di abilità sono sempre il caso e la fortuna a farla da padrone.

Dunque, giocare sì, ma sempre in maniera responsabile. Scegli sempre con attenzione il portale sul quale giocare, assicurandoti della presenza sia del logo ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che di un regolare numero di concessione. In più, il consiglio è anche quello di utilizzare quegli strumenti messi a disposizione dei giocatori per promuovere un approccio equilibrato al gioco, come l’autolimitazione delle puntate.

Il segreto per vincere di più? Sedere al tavolo

I giochi da casinò che offrono le migliori chance di vittoria ed i payout più alti sono quelli dai quali, erroneamente, molti utenti si tengono alla larga: intimoriti dall’apparente complessità dei giochi al tavolo, infatti, tanti giocatori tendono a scartarli, preferendo evitare di misurarsi con altri giocatori o croupier esperti.

Al contrario, sono proprio i grandi classici da casinò come blackjack e roulette a pagare, almeno statisticamente, di più e ad offrire le migliori chance di portare a casa ricchi premi.

1) Blackjack

È una regola valida quasi in assoluto: tra i giochi da casinò più convenienti spicca il blackjack. Di norma, questo celebre gioco di carte viene proposto in versione digitale con un RTP che si attesta attorno al 99,5%. La sigla RTP sta per Return To Player, ovvero ritorno al giocatore, e di fatto questo valore indica la quota della raccolta prodotta da un certo gioco che viene redistribuita attraverso le vincite. Volendo vedere questo dato da un altro punto di vista, scopriamo che mediamente il margine dei casinò online sui tavoli da blackjack risulta inferiore all’1%.

In sostanza, è corretto affermare che almeno statisticamente il blackjack è tra i giochi da casinò che pagano di più.

Di fatto, sedere ad un tavolo da blackjack non richiede chissà quali abilità: in questo gioco, lo scopo è battere il banco, totalizzando la mano con il punteggio maggiore senza “sballare” ovvero superare il limite di 21.

Lo svolgimento delle singole mani è alquanto veloce. Si effettua la propria puntata, quindi il croupier passa a distribuire la carte (due al giocatore e due al banco, di cui una coperta). A questo punto, in base ai punti della proprio mano, il giocatore sceglie se chiedere un’altra carta (o più di una), se stare, se raddoppiare la puntata o, infine, se dividere (opzione disponibile solo quando la mano è formata da due carte dello stesso valore).

Anche il calcolo del valore della mano è piuttosto semplice: un asso può valere 1 oppure 11, le figure valgono 10 e, infine, le altre carte mantengono il loro valore tradizionale. Con un asso ed una figura, si totalizza il punteggio di 21 e si ottiene un blackjack. Una mano vincente paga 1:1, mentre una vittoria ottenuta con un blackjack paga 2:3, ovvero una volta e mezza la giocata iniziale.

Alla relativa semplicità di questo gioco si aggiunge anche la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità ed “allenarsi” senza spendere alcunché, semplicemente giocando con le versioni demo dei tavoli da blackjack che molti casinò online propongono ai propri utenti.

2) Roulette

La cosiddetta “regina del casinò”, ovvero la roulette, segue a stretto giro il blackjack in questa speciale classifica dei giochi che pagano di più.

Nel caso della roulette lo svolgimento del gioco è ancora più semplice: i giocatori puntano, il croupier lancia la pallina e in breve il risultato della giocata è sotto gli occhi di tutti.

Nella versione più diffusa della roulette, quella francese oppure europea, il valore dell’RTP si attesta attorno al 97,30%, per un margine delle case da gioco online, di contro, pari in media al 2,70%.

Oltre ad essere caratterizzato da un elevato ritorno al giocatore, il gioco della roulette presenta anche un’altra interessante peculiarità: per ciascuna delle diverse modalità di scommessa previste, è sempre nota sia l’esatta probabilità di vincita che l’eventuale moltiplicatore applicato dal banco.

Nel caso delle giocate più semplici, quelle definite “esterne”, ad esempio, la probabilità di vincita è sempre pari a 18 su 37 (ovvero al 48,64%), mentre il payout previsto è di 1:1. Rientrano tra le scommesse esterne le giocate del tipo Rosso/Nero, Pari/Dispari e Alti/Bassi, nelle quali si punta, rispettivamente, sull’uscita di un numero rosso o di un nero, di un numero pari o di uno dispari oppure di un numero compreso tra 1 e 18 o tra 19 e 36.

Viceversa, le giocate esterne comprendono puntate su gruppi di numeri via via sempre minori, fino ad arrivare a quella su singolo numero, la più complicata da centrare e, di conseguenza anche quella che paga di più (la probabilità di indovinare con esattezza il numero su cui la pallina andrà a fermarsi è solo 1 su 37, mentre in caso di vittoria il banco paga 35:1).

3) Slot machine

In fondo a questa nostra classifica troviamo un altro grande classico dei giochi da casinò in versione online e non: le slot machine.

Disponibili in una incredibile varietà di temi e di ambientazioni e, soprattutto, caratterizzate da una dinamica di gioco semplicissima (l’utente sceglie quanto puntare e aziona i rulli), le slot machine continuano a conquistare il consenso dei più, specie tra i giocatori meno esperti. Di contro, le slot machine sono anche uno dei giochi che, mediamente, garantiscono il ritorno al giocatore più basso.

In realtà, ogni slot presenta un suo valore caratteristico dell’RTP e, in generale, le normative italiane che regolamentano il settore del gioco sanciscono che questo non possa essere inferiore al 90%. Tale valore, tuttavia, viene calcolato come media sul lungo periodo: quando si considera un breve intervallo di tempo (ed un numero di giocate contenuto), il valore dell’RTP di una slot può oscillare dal 70% al 110%. Cosa significa? Che giocando alle slot può capitare di vincere molto pur avendo puntato poco, ma anche di perdere tanto senza portare a casa alcun premio.

Ciascuna slot, per molti versi, rappresenta un gioco a sé. Così, è possibile individuare slot che statisticamente pagano di più di altre o che garantiscono vincite con una frequenza maggiore. Il consiglio è quello di orientare la scelta su slot con un RTP elevato, con bassa volatilità (cioè con vincite frequenti e piccoli premi) e arricchite con bonus game, free spin ed altre funzioni speciali che aumentano entità e numero dei premi.