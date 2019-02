VALLELUNGA PRATAMENO – Ancora nuove adesioni per IdeaSicilia, movimento fondato dall’assessore regionale Roberto Lagalla e coordinato, per la provincia di Caltanissetta, da Angelo Bellina insieme a Salvatore Giglia. A Vallelunga Pratameno aderisce l’assessore Rosamaria Izzo, figura di provata esperienza politico-amministrativa, in carica da due legislature e nelle ultime elezioni la più votata con oltre 300 preferenze.

Stimata e apprezzata professionista, Rosamaria Izzo, da otto anni assessore in carica, è riuscita ad ottenere ottimi risultati sul territorio, lavorando sempre con lo stesso impegno e spirito di servizio: “Ho deciso di aderire a questo nuovo progetto politico – dichiara – per la stima che nutro nei confronti del coordinatore Bellina e di Giglia e soprattutto per l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’assessore Lagalla”.