La prima di ritorno del Campionato Regionale di serie D/2 del girone Nisseno, ha visto il derby tra il T.T. CUSN CL e il Tennistavolo Azzurra CL. L’incontro era decisivo per la conquista del secondo posto ed è stato vinto dal T.T. Azzurra per 4 a 2. Incontro tirato sino alla fine con scambi di gioco altamente spettacolari tra Simone Zigarelli e Tullio Miccichè.

Con questo risultano la T.T. Azzurra scavalca in classifica il CUSN che lo precedeva di un punto.

Queste le formazioni scese in campo (nella foto); per la T.T. Azzurra: Gianfranco e Simone Zigarelli e Gero Piccica. Per il Cusn: Tullio Miccichè, Giovanni Lomenso, Paco Piemonte e Michele Dell’Utri.