GELA – Tagliati a Gela i copertoni delle due auto di proprieta’ del giornalista pubblicista Franco Gallo. A denunciarlo ai carabinieri lo stesso giornalista che ha trovato le due vetture, posteggiate in via Betelgeuse, nel quartiere Scavone, una Fiat 500 e una Citroen C1, con tutti e quattro gli pneumatici tagliati. Impiegato amministrativo al II circolo di Gela, Franco Gallo, 54 anni, e’ corrispondente del quotidiano “La Sicilia” per il quale si occupa di sport e conduce, sull’emittente privata “Rete Chiara” di Gela, anche una trasmissione, “Agora’”. Sposato con un’avvocatessa, e’ padre di due figli. Gallo ritiene che si tratti di una bravata, ma collega quanto successo con la sua attivita’ giornalistica.