SAN CATALDO. In occasione del Carnevale 2019 il Sindaco Giampiero Modaffari al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ha emanato un’ordinanza con la quale, con decorrenza dal 28 Febbraio e fino al 5 Marzo, ha disposto che in tutto il territorio del Comune di San Cataldo è fatto divieto di gettare in luogo pubblico, o di lanciare o spruzzare contro persone o cose, siano esse di proprietà privata o destinate ad uso pubblico, oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali, ad esempio, schiume, coloranti vari, palloncini pieni d’acqua. Il sindaco ha demandato Ufficiali e Agenti delle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale di fare osservare il provvedimento. I trasgressori ai divieti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il sindaco ha raccomandato ai genitori dei minori o chi esercita la patria potestà, di vigilare su di essi affinché durante il periodo di Carnevale non facciano uso di materiali che possono ledere l’incolumità delle persone, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro. Qualora la violazione amministrativa sia commessa da persone minorenni, la verbalizzazione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.